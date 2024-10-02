Москва, 2 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Из Берлина не поступало никаких запросов на проведение телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 2 октября в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Не запрашивали [такой разговор]», — сказал Песков.

Он также отметил, что последняя беседа президента и канцлера состоялась в декабре 2022 года. После этого никаких контактов между главами двух государств не было. Песков подчеркнул, что российский лидер всегда открыт для диалога. Однако, по его словам, общих тем на поверхности нет, а отношения между странами сведены фактически к нулевому состоянию не по инициативе российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября в немецкой прессе появились сообщения о том, что Шольц планирует позвонить Путину. По данным газеты Die Zeit, разговор политиков может состояться в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

20 июля Шольц заявил, что Россия должна присутствовать на новом саммите по Украине. При этом он уточнил, что Берлин будет продолжать поддержку Киева, и отметил, что конфликт должен завершиться переговорами, но соглашение не должно стать капитуляцией киевского режима.

При этом 26 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Москва не получала от Берлина никаких конкретных предложений по мирному урегулированию, несмотря на разговоры Шольца о «мирном плане».