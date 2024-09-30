Бейрут, 1 октября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. По меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана в течение суток 30 сентября. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения.

Stringer/dpa/Global Look Press

«В результате израильских атак на все районы Ливана погибли по меньшей мере 95 человек и 172 пострадали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелам подвергся ряд населённых пунктов на юге Ливана, а также столица страны — город Бейрут.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября генеральный штаб израильских войск объявил о начале упреждающей наступательной операции против объектов ливанского шиитского движения «Хезболла». Согласно заявлению ЦАХАЛ, израильские военные наносят удары по военной инфраструктуре «Хезболлы». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о расширении зоны ударов по целям шиитского движения.

По словам координатора центра чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана Насера Ясина, с начала израильских бомбардировок более миллиона жителей Ливана стали беженцами, в центрах временного проживания оказались около 157 тысяч человек.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению, в рамках операции, проводящейся при поддержке ВВС и артиллерии и получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы», которые якобы представляют непосредственную угрозу для населённых пунктов на севере Израиля.