Москва, 1 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Российская сторона осуждает удары Военно-воздушных сил Израиля по Ливану и Сирии. Об этом 1 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что география боевых действий расширяется, что ведёт к росту напряжённости.

«Это всё ведёт к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряжённости. Напряжённость эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства», ― пояснил Песков.

Он также добавил, что начатая Израилем в Ливане операция, а также атаки по Дамаску вызывают глубокую озабоченность.

«Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству», ― сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября авиация Военно-воздушных сил Израиля нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва, находящемуся в южной части Ливана. В результате погибли не менее пяти палестинских беженцев. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen. целью военных Израиля был высокопоставленный командир одного из палестинских движений Мунир Макда, однако им не удалось её достичь.

В ночь на 1 октября ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по Дамаску. В результате этой атаки три мирных жителя погибли и ещё девять получили ранения. В числе погибших также оказалась сирийская журналистка Сафаа Ахмад.

Из-за действий израильских военных в сирийский столице вспыхнул сильный пожар. Отмечалось, что нанесение авиаударов по столице Сирии начали одновременно с началом военной операции в Ливане.

Ранее в тот же день не менее 12 мирных жителей погибли и ещё несколько пострадали при ударе армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Уточнялось, что в числе жертв оказались палестинская журналистка Вафа аль-Удайни и её семья.

27 сентября министерство обороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по сирийской военной инфраструктуре в провинции Дамаск на границе с Ливаном. В результате атаки погибли пятеро сирийских военнослужащих, ещё несколько военных получили ранения.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя подчёркивал, что Москва решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию. Он отмечал, что РФ расценивает подобные действия Израиля как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.