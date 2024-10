Брюссель, 2 октября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Евросоюз осуждает удары Ирана по Израилю и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом 1 октября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Опасный цикл атак и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всём регионе», — написал Боррель.

Глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз, как и прежде, полностью привержен предотвращению региональной войны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, иранский ракетный обстрел израильской территории стал решительным ответом Тегерана на «агрессивные» действия Израиля. По словам Пезешкиана, целью удара была защита интересов и граждан Ирана.

1 октября иранские военные, по данным газеты The Jerusalem Post, запустили по территории Израиля около 400 ракет. Газета The Times of Israel написала, что при ракетном обстреле территории Израиля пострадали два человека. Они получили лёгкие осколочные ранения.

Иранское агентство SHAFAQNA в свою очередь проинформировало о том, что в ходе этого ракетного обстрела было уничтожено более 20 истребителей F-35 Военно-воздушных сил Израиля.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Иран, решившись на ракетную атаку на Израиль, пересёк «красную линию». Он также поблагодарил зарубежных политиков, осудивших эти действия иранской стороны, и призвал международное сообщество поддержать еврейское государство.