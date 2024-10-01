Тегеран, 1 октября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирана в ходе массированного ракетного удара по Израилю 1 октября уничтожили более 20 истребителей F-35, сообщило иранское агентство SHAFAQNA в Telegram.

Иван Шилов ИА Регнум F-35

По данным издания, самолёты при атаке по ним находились на авиабазе Неватим. Отмечается, что официальных подробностей о последствиях ракетного удара пока нет.

Иранское агентство Fars сообщило в Telegram-канале, ссылаясь на источник, что не менее 80% иранских ракет достигли поставленных целей. По данным издания, будет вторая волна атаки. Оно также опубликовало видео вероятного удара по израильским авиабазам.

Иранский телеканал IRIB заявил, что несколько ракет поразили район Несарима в секторе Газа и уничтожили большое количество израильских танков. По его данным, также были атакованы три израильские авиабазы.

В Белом доме заявили, что не располагают данными о нанесении ударов иранскими ракетами по стратегическим военным объектам Израиля или самолётам, сообщило «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в Израиле вечером 1 октября объявили воздушную тревогу. По информации газеты The Jerusalem Post, было запущено около 400 ракет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что удар был ответом на убийство израильскими военными лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Если Тель-Авив решит мстить за атаку, то последуют «сокрушительные» удары по Израилю.