Тегеран, 1 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Иранский ракетный обстрел израильской территории стал решительным ответом Тегерана на «агрессивные» действия Израиля, заявил 1 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан.

EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter) он подчеркнул, что его страна использовала своё законное право, преследуя принципы мира и безопасности. По словам Пезешкиана, целью удара была защита интересов и граждан Ирана.

Президент отметил, что Тегеран не хочет войны, но будет твёрдо противостоять любой угрозе, о чём необходимо знать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он также призвал не вступать в конфликт с Ираном.

Радикальное палестинское движение ХАМАС в своём Telegram-канале заявило, что ракетный удар Ирана по Израилю стал «сильным посланием» и «достойным ответом» израильской стороне. Кроме того, представители организации назвали действия иранских военных героической операцией.

Движение ХАМАС также выразило благодарность властям Ирана за их позицию и призвало все арабские и мусульманские страны объединить усилия в борьбе против Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября иранские военные, по данным газеты The Jerusalem Post, запустили по территории Израиля около 400 ракет. Газета The Times of Israel написала, что при ракетном обстреле территории Израиля пострадали два человека. Они получили лёгкие осколочные ранения.

Иранское агентство SHAFAQNA в свою очередь проинформировало о том, что в ходе этого ракетного обстрела было уничтожено более 20 истребителей F-35 Военно-воздушных сил Израиля.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Иран, решившись на ракетную атаку на Израиль, пересёк «красную линию». Он также поблагодарил зарубежных политиков, осудивших эти действия иранской стороны, и призвал международное сообщество поддержать еврейское государство.