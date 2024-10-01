Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Иран, совершив массированную ракетную атаку по территории Израиля, пересёк «красную линию», заявил 1 октября израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан», — написал израильский дипломат на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Иран массированным ракетным ударом по территории Израиля перешёл «красную черту». Также Исраэль Кац поблагодарил зарубежных политиков, осудивших эту атаку, и призвал международное сообщество поддержать Израиль.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время.

Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он уточнил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. Также сообщалось, что в результате ракетного обстрела пострадали два человека.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал, что Израиль в случае попытки ответа на ракетный удар столкнётся с «сокрушительными атаками». Также в КСИР подчеркнули, что в ходе ракетного удара по Израилю 1 октября были атакованы военные цели и объекты сферы безопасности.