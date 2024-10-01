Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. При ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана пострадали два человека, они получили лёгкие осколочные ранения, сообщила 1 октября газета The Times of Israel.

ИЗВЕСТИЯ

«Служба скорой помощи сообщила, что оказала помощь только двум людям, получившим легкие осколочные ранения в Тель-Авиве», — сказано в сообщении издания.

Также отмечается, что в результате падения обломков иранской ракеты погиб один человек в палестинской провинции Иерихон.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. Жители получили на сотовые телефоны сообщения с инструкциями найти наиболее безопасное место. Президент США Джо Байден приказал американским военным сбивать иранские ракеты, запущенные по Израилю.

1 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил сограждан, что им предстоит выдержать «дни испытаний». Он призвал граждан выполнять требования тылового командования государства ради спасения жизней.