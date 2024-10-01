Вашингтон, 1 октября, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приказал американским военным сбивать иранские ракеты, запущенные по Израилю, заявил 1 октября представитель совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Global Look Press/Mohammad Sadegh Heydari

«Президент Соединённых Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — процитировали его «РИА Новости».

Саветт также сообщил, что американскому лидеру регулярно докладывают о том, как развивается ситуация в Израиле.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября ЦАХАЛ предупредила жителей Израиля о ракетной атаке, в стране объявили воздушную тревогу. По информации газеты The Jerusalem Post, Иран запустил около 400 ракет, боеприпасы падали в Тель-Авиве и других городах.

Позднее ракетная атака завершилась, воздушную тревогу в Израиле отменили. ЦАХАЛ пообещала, что действия Ирана не останутся без ответа. Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви также созвал оперативное совещание.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что реакция израильской стороны на иранскую атаку обернётся «сокрушительными последствиями» для Тель-Авива. Действия Тегерана была охарактеризованы движением как ответные меры на гибель лидеров ХАМАС и «Хезболлы».