Вашингтон, 1 октября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Значительной эскалацией назвала удар Ирана по Израилю администрация Белого дома, Вашингтон изучает возможные надлежащие следующие шаги. Об этом 1 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для прессы.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Очевидно, что это серьезная эскалация со стороны Ирана, серьезное развитие событий, и не менее важно то, что мы смогли сделать шаги совместно с Израилем и создать ситуацию, при которой никто не погиб в результате этой атаки в Израиле», — указал Салливан.

Как отметил представитель Белого дома, администрация США рассматривает следующие, надлежащие шаги, призванные обеспечить американские интересы и способствовать стабильности в максимально возможной степени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что иранские вооружённые силы запустили 1 октября по Израилю около 400 ракет. По всей территории атакованной страны была объявлена воздушная тревога. Как заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран не избежит последствий за свою ракетную атаку по израильской территории.

Представитель совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, комментируя удар по Израилю, сообщил, что президент США Джозеф Байден приказал американским военным сбивать иранские ракеты. Глава государства также получает регулярные доклады о ситуации в регионе.