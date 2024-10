Лондон, 1 октября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Газета The Telegraph выпустила материал британского аналитика и журналиста Джеймса Раштона, который незаконно побывал в Курской области. Статью репортёра 1 октября разместили на сайте издания.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Репортёр в сопровождении бойцов ВСУ пересёк российскую границу. Он побывал в городе Судже. В материале говорится, что журналист был одним из немногих репортёров, кого украинские военные сопроводили в населённый пункт.

«Посетил <…> Суджу в Курской области для The Telegraph», — написал он 1 октября на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Раштон не находится в штате сотрудников The Telegraph. Журналист занимается фрилансом, работая, в частности, с такими СМИ, как Times и Sky News.

Как сообщало 25 сентября ИА Регнум, журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно пробралась в Курскую область и написала об этом материал. В статье говорилось, что репортёр вместе с «небольшой группой журналистов» в сопровождении военнослужащих ВСУ пересекли границу РФ и побывали в нескольких приграничных населённых пунктах.

В Курской области незаконно побывали также журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп, журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении западных журналистов, которые незаконно пересекли границу РФ. Позднее, 27 сентября, ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникнувших в Курскую область. Фигурантами уголовных дел стали корреспонденты австралийского телеканала АВС, американские граждане Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также сотрудник румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирч.