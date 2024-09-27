Москва, 27 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. ФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно проникнувших в Курскую областьФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно проникнувших в Курскую областьУголовные дела возбуждены в отношении трёх иностранных журналистов из США и Румынии, которые незаконно проникли на территорию Курской области. Об этом сообщили 27 сентября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ЦОС ФСБ РФ

Фигуранты уголовных дел — корреспонденты австралийского телеканала АВС, американские граждане Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также сотрудник румынского новостного сайта НotNews, гражданин Румынии Парбу Мирч. Им инкриминируют незаконное пересечение российской государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

«Всего с 17 августа 2024 года за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении двенадцати иностранных журналистов», — уточнили в ФСБ.

Статья, по которой возбуждены уголовные дела, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Курскую область незаконно пробралась журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. В репортаже она заявила, что российское контрнаступление идёт полным ходом, поэтому неясно, как долго украинские войска смогут удерживаться на этой земле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что иностранные журналисты прибывают в Курскую область в ходе организованных украинской стороной «пресс-туров». По её словам, репортёры должны выдавать несоответствующую действительности информацию.