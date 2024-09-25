Париж, 25 сентября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно пробралась в Курскую область, а потом опубликовала об этом репортаж.

ИА Регнум

В материале France 24 говорится, что Трент и «небольшая группа журналистов» в сопровождении украинских военных пересекли российскую границу и побывали в нескольких населённых пунктах курского приграничья.

Телеканал опубликовал видео, снятое в Курской области в ходе незаконного проникновения журналистов на российскую территорию.

«Неясно, как долго ВСУ смогут удерживаться на этой земле, учитывая, что российское контрнаступление уже идёт полным ходом», — написала журналистка.

Трент в ходе незаконного проникновения в Россию смогла пообщаться с местными жителями.

Как сообщало ИА Регнум, в России зафиксировали очередные нарушения российской границы западными журналистами, заявила 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории РФ, и по ним принимаются соответствующие решения в рамках законодательства страны.

В августе журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

В курское приграничье также незаконно проникли журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки, сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий The Washington Post и The Daily Beast.

ФСБ 22 августа возбудила уголовные дела в отношении журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу. Под следствие попали американский журналист Ник Пейтон Уолш, итальянцы Симони Трайни и Стефани Баттистини.