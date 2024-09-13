Будапешт, 13 сентября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Венгрия продолжит выступать с инициативами для урегулирования украинского конфликта, заявил 13 сентября премьер страны Виктор Орбан, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«У меня в кармане есть ещё несколько козырей «миротворческой миссии», — сказал он.

Венгерский премьер подчеркнул, что и дальше будет предлагать неожиданные инициативы для приближения мира на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля премьер-министр Венгрии посетил Москву и обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля в продолжение «мирной миссии» он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

6 сентября Орбан заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта должно стать прекращение огня. Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией.

Вместе с тем испанская газета El País ранее написала, что власти Венгрии заверили Евросоюз в завершении миротворческой миссии по Украине.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.