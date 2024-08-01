Мадрид, 1 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Власти Венгрии заверили Евросоюз, что считают миротворческую миссию по Украине завершённой. Об этом сообщает испанская газета El País.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

Авторы публикации пишут о кризисе в отношениях между Будапештом и ЕС, который возник из-за близости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией, а также из-за блокирования фондов военной помощи Украине и визитов главы кабинета министров в Россию, Китай и встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Издание отмечает, что, учитывая начало председательства Венгрии в совете Евросоюза, такие шаги премьер-министра вызвали ярость европейских институтов и многих стран — членов ЕС.

Несколько дипломатических источников газеты утверждают, что венгерский министр по делам ЕС Янош Бока направил в государства Евросоюза ноту, в которой указано, что Будапешт считает миротворческую миссию завершенной.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля премьер-министр Венгрии посетил Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным путей урегулирования конфликта на Украине.

8 июля в продолжение «мирной миссии» он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

12 июля Орбан опубликовал видео своего приезда во Флориду на встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом.