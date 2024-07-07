Пекин, 8 июля, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранним утром 8 июля прибыл в Пекин, где продолжится его «мирная миссия». Об этом сообщается на его странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

В столице Китая у Орбана запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В МИД КНР сообщили, что они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщало ИА Регнум, после своей поездки в Москву Орбан заявлял, что намерен провести ряд встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А глава венгерского МИД Петер Сийярто в опубликованном 7 июля видеообращении отметил, что Венгрия усилит миротворческую миссию, поэтому европейским политикам, выступающим за военное решение конфликта на Украине, лучше «пристегнуть ремни» в ожидании её дальнейших действий.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным в Кремле премьер Венгрии назвал обеспечение мира в Европе главной задачей Венгрии, которая до конца года будет председателем в Совете ЕС. Он пояснил, что позиции России и Украины сильно отличаются друг от друга, поэтому для урегулирования конфликта потребуется много шагов.