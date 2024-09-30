Москва, 30 сентября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному. Соответствующий указ размещён 30 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.

Гавриил Григоров/РИА Новости Евгений Поддубный

Такой награды репортёра удостоили за мужество и героизм.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу ― военному корреспонденту, руководителю студии «Авторская программа Евгения Поддубного», ― говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа корреспондент получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Он смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, и его госпитализировали в областную больницу.

11 августа Поддубный рассказал, что помимо ранений получил контузию и всё еще не очень хорошо себя чувствует. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков 13 сентября сообщил, что военкор, несмотря на выписку из медучреждения, будет приходить на перевязки.

Репортёр заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми. Репортёр также поблагодарил врачей, принимавших его в Курской области и в Москве.

22 августа военкору Поддубному исполнился 41 год. В этот день корреспонденту позвонил Путин и поздравил его с днём рождения, пожелав скорейшего выздоровления и возвращения к работе.