Москва, 9 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Раненого военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного нашёл на дороге житель Курской области, рассказал 9 августа военкор KP.RU Александр Коц.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Евгений Поддубный

После ранения Поддубный сам добрался до обочины. Там его увидел водитель, ехавший из Суджи. Он привёз военкора в промежуточный пункт оказания помощи, где журналиста принял медик-доброволец с позывным Дед.

«Он [Евгений Поддубный. — Прим. ред.] пытался выбраться и двигался, мужчина увидел его, остановился и посадил в свою машину», — рассказал Дед, который привёл военкора в больницу.

Поддубный был в сознании и мог говорить, хотя его речь была нечёткой. Врачи не сразу узнали в нём известного военкора. Первой просьбой журналиста стал звонок супруге, чтобы сообщить, что он жив.

Александр Коц обратился к подписчикам в соцсети с просьбой помочь найти жителя Суджи, который фактически спас жизнь Поддубному.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Журналиста сначала госпитализировали в Курскую областную больницу, а затем доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Там сообщили, что состояние военкора тяжёлое, но условно стабильное. Военкор получил ожоговые травмы и много мелких повреждений.

Пришедший в сознание корреспондент поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Следственный комитет объявил, что будет расследовать покушение на военкора и установит причастных к атаке.