Москва, 13 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Получивший ранение в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный на встрече с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми.

Алексей Майшев/РИА Новости Евгений Поддубный

«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил её», — сказал военкор.

Поддубный заявил, что хочет познакомиться с ними и пожать руку. По его словам, в тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека — это поступок.

«И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб», — добавил он.

Репортёр также поблагодарил врачей, принимавших его в Курской области и в Москве.

Директор НИИ имени Склифосовского, в свою очередь, информировал, что Поддубный, несмотря на выписку из медучреждения, будет приходить на перевязки.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи и его госпитализировали в областную больницу.

На следующий день военкора доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Комментируя позднее произошедшее с ним, Поддубный рассказал, что в момент удара украинского беспилотника по автомобилю отчаянно хотел жить.