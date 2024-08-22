Москва, 22 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин позвонил корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области из-за атаки украинского дрона, и поздравил его с днём рождения. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днём рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — заявили в пресс-службе главы государства.

22 августа военкору Поддубному исполнился 41 год. Он является автором множества репортажей и ряда документальных телефильмов о современных вооруженных конфликтах.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа корреспондент получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Он смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, и его госпитализировали в областную больницу.

11 августа он рассказал, что помимо ранений получил контузию и всё еще не очень хорошо себя чувствует. Поддубный находится в реанимационном отделении Института скорой помощи им. Склифосовского. 10 августа там рассказали, что состояние военкора продолжает оставаться тяжёлым, но стабильным.