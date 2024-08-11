Москва, 11 августа, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Раненный в результате атаки украинского дрона военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что помимо ожогов получил контузию. Интервью с ним опубликовал журналист Евгений Попов в Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости Евгений Поддубный

«Я ничего не помню пока, контузия. Мне сложно пока что-то сказать. <…> Всё ещё не очень хорошо [себя чувствую], я в реанимации», — сказал Поддубный.

Также он рассказал, что в момент удара украинского беспилотника по автомобилю отчаянно хотел жить.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи и его госпитализировали в областную больницу.

8 августа Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. 10 августа там рассказали, что состояние военкора продолжает оставаться тяжёлым, но стабильным.

Позднее Поддубный в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.