Тегеран, 30 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень. Об этом 30 сентября на переговорах с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Резой Арефом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф

Глава российского правительства подчеркнул, что отношения России и Ирана имеют многовековую историю, опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

«И Россия искренне заинтересована в том, чтобы вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, придать ему более содержательное исполнение», ― отметил Мишустин.

Он напомнил, что такие решения были приняты лидерами двух стран.

«Мы приветствуем принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Россией и полностью разделяем такой настрой», ― сказал премьер-министр.

Он добавил, что в России придают приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры. Также в качестве перспективного направления Мишустин назвал логистику и транспортную инфраструктуру.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Мишустин прилетел в Иран с официальным визитом. В Тегеране у него запланированы также переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом.

Президент России Владимир Путин 18 сентября одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. О работе по завершению проекта договора о стратегическом партнёрстве между Москвой и Тегераном стало известно в сентябре 2022 года. Его начали согласовывать в связи с поправками с иранской стороны. 11 июня 2024 года директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил о приостановке процесса заключения договора из-за проблем у партнёров.

5 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Тегеран и встретился с Пезешкианом. Глава республики назвал Россию стратегическим партнёром и отметил, что развитие отношений с ней находится в приоритете. Он также заявил о необходимости ускорить реализацию соглашений между странами.

Путин 6 июля заявил, что отношения России и Ирана носят дружественный и добрососедский характер. Российский лидер отметил, что страны эффективно координируют усилия по актуальным вопросам.