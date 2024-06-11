Москва, 11 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном никогда не утрачивало силы, несмотря на то, что процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнёров, сообщил 11 июня директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

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«Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров», — процитировала Кабулова «Газета.Ru».

дипломат подчеркнул, что работу по заключению договора завершат. Он добавил, что в дальнейшем лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания документа.

В сентябре 2022 года стало известно о работе по завершению договора между Россией и Ираном. Лидеры двух стран обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде. После этого обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве проходил процесс согласования из-за поправок с иранской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Bell 212, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Поисково-спасательная операция продлилась более 12 часов. Ливень, сильный ветер, туман осложнял поиски. К работам привлекли около 2000 человек, включая военных и КСИР. После обращения Тегерана из Жуковского вылетели два спецборта МЧС Ил-76 с техникой и специалистами.

В результате авиапроисшествия не выжил ни один из пассажиров судна. Всего погибли девять человек, включая президента Эбрахима Раиси. Новые президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.