Москва, 18 сентября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Соответствующее распоряжение 18 сентября опубликовано на портале правовых актов.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в документе.

Путин также разрешил МИД вносить непринципиальные изменения в проект договора в ходе обсуждения его с иранской стороной. Подписание договора является целесообразным на высшем уровне, говорится в распоряжении.

О работе по завершению проекта договора о стратегическом партнёрстве между Москвой и Тегераном стало известно в сентябре 2022 года. Его начали согласовывать в связи с поправками с иранской стороны. 11 июня 2024 года директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил о приостановке процесса заключения договора из-за проблем у партнёров.

5 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Тегеран и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Глава республики назвал Россию стратегическим партнёром и отметил, что развитие отношений с ней находятся в приоритете. Он также заявил о необходимости ускорить реализацию соглашений между странами.

По данным иранского телеканала IRIB, Шойгу в ходе визита в Тегеран 17 сентября передал Пезешкиану послание от Путина, а также предоставил «отчет о достигнутых договорённостях».