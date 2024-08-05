Тегеран, 5 августа, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 5 августа в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщило агентство IRNA.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

«Президент назвал развитие отношений с Россией как стратегическим партнёром одним из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран и подчеркнул необходимость ускорить реализацию соглашений, заключённых между двумя странами», — говорится в сообщении.

Пезешкиан также высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и раскритиковал действия США и Израиля в этом вопросе. Шойгу в свою очередь поздравил президента с избранием на пост и назвал Иран одним из ключевых стратегических союзников РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу прибыл в Тегеран 5 августа. Программой его визита, кроме встречи с президентом, предусмотрены переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери. Встречи посвящены двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности, торгово-экономическим проектам и другим вопросам.

Пезешкиан 12 июля заявил, что на посту президента планирует расширять и укреплять сотрудничество с Россией. Он назвал её важным стратегическим союзником Ирана. По его словам, приоритетным направлением для Тегерана будет сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.