Москва, 30 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 сентября прилетел в Иран с официальным визитом. В Тегеране он проведёт переговоры с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом этой страны Мохаммадом Резой Арефом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране

В ходе встречи планируется комплексно обсудить российско-иранское сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание стороны уделят реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Пезешкиан на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут обязательно развиваться на постоянной основе. Президент Ирана также отметил, что углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Россию и Иран со стороны западных стран.

Пезешкиан добавил, что новое правительство Ирана будет принимать меры для повышения уровня сотрудничества с Россией. Он выразил надежду на то, что взаимодействие России и Ирана будет плодотворным и в рамках БРИКС и ШОС.

10 сентября Шойгу сообщил о завершающем этапе процедуры по подготовке к подписанию на высшем уровне межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Он подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия по линии Совбеза. Россия держит на контроле вопросы практической реализации договорённостей, которые были достигнуты ранее на высшем уровне между РФ и Ираном, отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 сентября заявил, что объёмы торговли между Ираном и Россией постоянно увеличиваются. Он также отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются в разных областях, что является нормальным процессом, когда в этом заинтересованы обе стороны.