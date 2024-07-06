Москва, 6 июля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Отношения России и Ирана носят дружественный и добрососедский характер. Страны эффективно координируют усилия по актуальным вопросам, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в поздравительной телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Вместе с тем Путин направил Пезешкиану сердечные поздравления, пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, реформист Масуд Пезешкиан по результатам второго тура победил на досрочных выборах президента Ирана. Общая явка избирателей составила 49,8%, за Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%). Его соперник по второму туру консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов (44,3%). В первом туре кандидаты не преодолели порог в 50% голосов, явка избирателей составила 40%.

Поле победы Пезешкиан назвал своих конкурентов братьями и пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь к участию в развитии страны.

Внеочередные выборы объявили в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. 19 мая вертолёт Bell 212, на котором он возвращался из Азербайджана, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли девять человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Обязанности президента страны временно перешли к вице-президенту Мохаммаду Мохберу. Раиси похоронили 23 мая в родном городе Мешхеде.

4 июля на встрече с Мохбером на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране. Российский лидер отметил, что по ключевым вопросам международной повестки дня подходы России и Ирана совпадают практически. Две страны объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН, добавил тогда Путин.