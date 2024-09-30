Москва, 30 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. У всех опытных политиков могут быть разные точки зрения насчёт продолжительности и сроков окончания конфликта на Украине. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о том, что украинский конфликт продлится ещё десять лет.

Darko Vojinovic/AP/TASS Президент Сербии Александр Вучич

«Мы исходим из того, что спецоперация должна закончиться достижением всех поставленных целей», ― подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич 27 сентября заявил, что конфликт на Украине продлится ещё десять лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта. Он подчеркнул, что борьба будет за каждую деревню и каждый город.

Сербский лидер отметил психологическое преимущество Вооружённых сил России на поле боя в настоящий момент. По его словам, Россия сейчас как никогда сильна, у неё профессиональная армия и мощная военная промышленность. По его мнению, положить конец конфликту на Украине не удастся, пока Запад считает, что поражение России — это единственный способ достижения мира.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа считает, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине может начаться весной 2025 года. По его мнению, завершить конфликт до конца 2024 года из-за позиций противоборствующих сторон вряд ли удастся.

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявлял о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Ранее он отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Российский лидер также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Путин при этом исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.