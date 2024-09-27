Белград, 27 сентября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Конфликт на Украине продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

Иван Шилов ИА Регнум

«За каждую деревню и за каждый город будет борьба, которая продлится лет 10», — сказал он.

Вучич отметил психологическое преимущество Вооружённых сил России на поле боя в настоящий момент. По его словам, Россия сейчас как никогда сильна, у неё профессиональная армия и мощная военная промышленность. Вучич отметил, что положить конец конфликту на Украине не удастся, пока Запад считает, что поражение России — это единственный способ достижения мира.

Президент Сербии подчеркнул, что пока очевидного конца конфликта не видно, но он наступит.

«В конце концов наступит мир, запишите это, я впервые говорю это публично, на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — подчеркнул Вучич.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа назвал возможный срок завершения конфликта на Украине. По его мнению, процесс мирного урегулирования конфликта на Украине может начаться весной 2025 года. Парламентарий считает, что завершить конфликт до конца 2024 года из-за позиций противоборствующих сторон вряд ли удастся.

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявлял о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом. А официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что все якобы мирные инициативы Запада и Зеленского о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но ВСУ должны покинуть временно оккупированные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а киевский режим — объявить об отказе от идеи вступления в НАТО.