Москва, 21 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине может начаться весной 2025 года. Такой прогноз 21 сентября сделал депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Belkin Alexey/Global Look Press

Парламентарий считает, что завершить конфликт до конца 2024 года из-за позиций противоборствующих сторон вряд ли удастся.

«Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею в виду Курск и другие подобные события», — уточнил в беседе с Lenta.ru политик.

Чепа также упомянул так называемый «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению депутата, данная инициатива вряд ли реализуема. Он считает, что и её автор не верит в такую возможность.

«Так он снимает с себя дальнейшую ответственность и перекладывает её на США, которых обвинят в том, что они не выполнили обязательств по поставкам оружия и так далее», — пояснил Чепа.

Депутат также отметил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, но этому процессу мешали западные страны, которые стремятся затянуть вооружённое противостояние.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 20 сентября во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. Для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит, добавил он.

Власти РФ неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

20 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с учётом требований киевского режима. Он напомнил, что президент РФ уже обозначил условия.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны выйти с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

6 сентября российский лидер в очередной раз подтвердил готовность России к диалогу, если Украина покажет желание на деле, а не на словах, но сначала нужно выбить из приграничных районов Курской области вторгшиеся туда формирования ВСУ. Он также напомнил, что власть на Украине в настоящее время нелегитимна, так как президентский срок Зеленского закончился, а выборы он отменил, ссылаясь на военное положение.