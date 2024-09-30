Москва, 30 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по арсеналу с боеприпасами и складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 30 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также под огонь попали аэродромная инфраструктура и воинский эшелон украинской армии. Удар по нему российские силы нанесли в районе разгрузки.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены <…> скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах», ― доложил военный.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 29 сентября, украинские войска за сутки потеряли до 1965 бойцов в зоне проведения спецоперации. Самые заметные потери Вооружённые силы Украины понесли в зонах действия российских воинских группировок «Запад», «Юг» и «Центр»: 450, 610 и 620 бойцов соответственно. Группировки «Север», «Восток» и «Днепр» вывели из строя ещё 70, 135 и 80 бойцов противника.

Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ.

Российская армия 30 сентября нанесла удар ракетами «Искандер-М» по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населённом пункте Казанка Николаевской области (45 км западнее населённого пункта Кривой Рог Днепропетровской области). В результате удара уничтожили 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства.