Москва, 29 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 1965 бойцов в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что самые заметные потери Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли в зонах действия российских воинских группировок «Запад», «Юг» и «Центр»: 450, 610 и 620 бойцов соответственно. Группировки «Север», «Восток» и «Днепр» вывели из строя ещё 70, 135 и 80 бойцов противника.

Подразделения группировки «Север» вели бои в окрестностях Волчанска и Липцов в Харьковской области. Помимо бойцов, ВСУ потеряли здесь четыре автомобиля.

Подразделения группировки «Запад» освободили село Макеевка в ЛНР, а также нанесли поражение ВСУ под харьковским Купянском, возле Григоровки и Торского в ДНР.

Подразделения Южной группировки действовали у Константиновки и Северска в ДНР, а группировки «Центр» — у донецких Александро-Калиново, Даченского, Горняка, Тарасовки, Курахово и Красноармейска.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение противнику у Доброволья и Великой Новосёлки в ДНР, а военные из группировки «Днепр» — у запорожских Копани и Малой Токмачки, а также под Котлярево в Николаевской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы рассказали, как уничтожают украинскую технику в глубоком тылу ВСУ в Курской области. В этих операциях участвуют мобильные расчёты операторов БПЛА.

Сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Максим Шевченко призвал украинцев всеми способами избегать попадания на фронт. По его словам, командование совершенно не ценит людей, а спасаться с поля боя просто некуда.