Москва, 29 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября российские войска нанесли удар с применением ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре украинской армии. По данным Минобороны России, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

24 сентября российская авиация нанесла удар по предприятию ОПК Украины, где осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ.

Ранее российская армия нанесла удар по главному центру специальной радиосвязи главного управления разведки украинских формирований.