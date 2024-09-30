Краснодар, 30 сентября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Сотрудник полиции задержан в Красноярске по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщили 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Семен Лиходеев/ТАСС

Против старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Следователи располагают информацией о том, что полицейский, осуществляя оперативное сопровождение по уголовному делу, возбуждённому против подозреваемого в совершении мошенничества в строительной сфере жителя Красноярска, предложил не продолжать собирать доказательства его вины и не выявлять другие эпизоды преступной деятельности. За это фигурант дела должен был выплатить сотруднику МВД 1 млн рублей.

«В соответствии с достигнутой договорённостью вечером 26 сентября 2024 года мужчина передал полицейскому взятку в размере 1 миллиона рублей», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ пресекли эти противоправные действия сотрудника МВД. Его задержали. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Взяткодателя от уголовной ответственности освободили в связи с добровольным сообщением о факте передачи взятки и сотрудничеством со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в мае за допуск нелегальных мигрантов на стройки задержали экс-сотрудника полиции. Будучи сотрудником управления по вопросам миграции, он и его подельники в январе 2022 года — декабре 2023 года получили более 20 млн рублей за содействие нелегальной миграции.

СК РФ сообщил, что обратился к властям ОАЭ за помощью в расследовании уголовного дела, возбуждённого против экс-замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и его зама Далгата Абдулгапурова, обвиняемых в получении взятки и превышении должностных полномочий. Им вменяют получение взяток на сумму 1,3 млн рублей.