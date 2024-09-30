Москва, 30 сентября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Следствие по делу бывшего заместителя министра внутренних дел Республики Дагестан Руфата Исмаилова и его зама Далгата Абдулгапурова, обвиняемых в получении взятки и превышении должностных полномочий, обратилось к Объединённым Арабским Эмиратам с просьбой о содействии в расследовании. Об этом говорится в материалах дела.

Михаил Синицын/ТАСС Руфат Исмаилов

Отмечается, что срок ареста обвиняемых истекал 2 октября, но к этому времени завершить расследование не получалось.

«В настоящее время по уголовному делу необходимо получить заключения пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трёх оценочных и двух лингвистических судебных экспертиз, по их результатам ознакомить обвиняемого и его защитников с заключениями экспертов, получить ответы из компетентных органов и Объединённых Арабских Эмиратов, ответы на ранее направленные запросы, установить и допросить не менее 15 свидетелей, произвести выемку не менее 10 обысков», — указали следователи.

Предполагается, что фигуранты могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, другим участникам производства, уничтожить доказательства либо иным путём воспрепятствовать процессу.

Учитывая это, следствие ходатайствовало о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 7 ноября. Суд просьбу удовлетворил.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаилову и его подчинённому вменяют взятки на 300 тыс. и 1 млн рублей. Кроме того, замглавы МВД Дагестана требовал от бизнесмена вернуть 100 млн рублей, переданные ему на покупку оборудования для майнинга. По версии следствия, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 млн рублей, которые они передали гражданину Фролову для приобретения оборудования для майнинга, но затем из-за того, что бизнесмен якобы стал уклоняться от выполнения своих обязательств, высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование «по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата» средств.

Против Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Фигурантом дела также является Далгат Абдулгапуров.