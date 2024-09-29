Париж, 29 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Ренато Мойкано обматерил президента Франции Эммануэля Макрона, он сделал это в октагон-интервью после победы в главном бою турнира UFC в Париже 28 сентября.

Кадр из видео

Он негативно высказался о французском президенте, а также об «ублюдках-глобалистах».

«Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — отметил боец.

В бою Мокайно одержал победу над французом Бенуа Сен-Дени.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа левая партия «Непокорённая Франция» подготовила проект резолюции по отстранению от власти действующего лидера страны. Перед этим в партии заявляли, что намерены добиться отставки французского лидера в случае, если тот не назначит на пост главы правительства кандидата от блока левых «Новый народный фронт» Люси Касте.

Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции утвердило 17 сентября проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрону. Бюро является высшим коллегиальным органом Нацсобрания, 12 из 22 его членов являются представителями левых.

Позднее в этот же день телеканал BFMTV сообщил, что Макрон занял только 44-е место по популярности среди французских политиков в рейтинге, составленном социологической службой Ifop-Fiducal по итогам опроса.

22 сентября во французской газете Journal du Dimanche опубликовали результаты опроса компании Ifop, согласно которому 75% французов недовольны работой Макрона на посту президента Франции. Уточняется, что жители Франции ставят Макрону в вину «испортившее его непропорциональное эго» и «фиаско роспуска» парламента, которое привело к «неуправляемости» страны.

27 сентября в сети появилось множество мемов после публикации премьер-министра Канады Джастина Трюдо снимков с Макроном. На кадрах запечатлена тёплая встреча двух политиков, в частности, как они выпивают и обнимаются. Некоторые сочли отношения двух политиков слишком близкими.