Париж, 18 сентября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон занял 44-е место по популярности среди французских политиков в рейтинге, составленном по результатам опроса социологической службы Ifop-Fiducal. Об этом 17 сентября сообщил телеканал BFMTV.

ИА Регнум Макрон

«Эммануэль Макрон значительно отстаёт, занимая 44-е место. Его рейтинг одобрения составляет лишь 31%», — говорится в материале.

Отмечается, что лидером среди политиков Франции по результатам опроса стал назначенный 5 сентября на пост премьер-министра республики Мишель Бранье, доверие к которому выразили 57% респондентов. Вслед за ним расположился бывший премьер-министр Эдуар Филипп (55%).

В опросе, проведённом по заказу издания Paris Match и радиостанции Sub Radio, приняли участие 1 003 гражданина Франции в возрасте от 18 лет в период с 12 по 14 сентября. Для участия в опросе были отобраны респонденты разного пола, возраста, уровня образования и профессии.

Как передавало ИА Регнум, ранее французская газета Le Parisien сообщила, что Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции утвердило проект резолюции, предусматривающей запуск процедуры импичмента президента республики Макрона. Предложение о запуске импичмента Макрону ранее выдвинула левая партия «Непокорённая Франция».

До этого сообщалось, что инициативу об импичменте Макрона поддержал 81 депутат от «Нового народного фронта», в том числе 72 представителя «Непокорённой Франции». Отмечалось, что поводом для импичмента стал отказ президента Франции назначить премьер-министром Люси Касте, победившую на выборах 7 июля, что стало прецедентом.