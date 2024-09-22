Париж, 22 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Три четверти французов недовольны работой президента Франции Эммануэля Макрона на занимаемом им посту. Это следует из результатов опроса компании Ifop, проведённого для газеты Journal du Dimanche.

Gao Jing/Global Look Press Эммануэль Макрон

Исследование проводилось с 11 по 20 сентября методом опроса онлайн и по телефону среди 2098 совершеннолетних жителей Франции в рамках репрезентативной выборки с использованием метода квот. Погрешность составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.

«Никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса «Жёлтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал так низко (25%), а рейтинг неприятия не поднимался так высоко (75% недовольных)», — говорится в публикации.

Уточняется, что жители Франции ставят Макрону в вину «испортившее его непропорциональное эго» и «фиаско роспуска» парламента, которое привело к «неуправляемости» страны.

Из данных опроса также следует, что 55% его участников заявили о недовольстве премьер-министром Франции Мишелем Барнье, хотя возглавляемое им правительство ещё не успело совершить никаких действий.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа левая партия «Непокорённая Франция» подготовила проект резолюции по отстранению от власти действующего лидера страны. Перед этим в партии заявляли, что намерены добиться отставки французского лидера в случае, если тот не назначит на пост главы правительства кандидата от блока левых «Новый народный фронт» Люси Касте.

Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции утвердило 17 сентября проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрону. Бюро является высшим коллегиальным органом Нацобрания, 12 из 22 его членов являются представителями левых.

Позднее в этот же день телеканал BFMTV сообщил, что Макрон занял только 44-е место по популярности среди французских политиков в рейтинге, составленной социологической службы Ifop-Fiducal по итогам опроса. Отмечалось, что его рейтинг одобрения сейчас составляет лишь 31%.

Посол в Париже Алексей Мешков 19 сентября заявил, что инициированный в парламенте Франции импичмент Макрону — это медийная история, которая продлится какое-то время. По мнению дипломата, французские депутаты так и не смогут собрать необходимое для этого количество голосов.