Париж, 31 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Левая партия «Непокорённая Франция» инициировала процедуру по отрешению президента страны Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщила глава парламентской фракции партии «Непокорённая Франция» Матильда Пано в соцсети X.

Global Look Press/Henri Szwarc / Starface Эммануэль Макрон

«Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента республики в соответствии со статьёй 68 конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания», — написала она.

Эта статья конституции Франции предусматривает возможность отстранения президента при нарушении им своих обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа левая партия пригрозила добиться отставки Макрона в том случае, если он не назначит кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса «Новый народный фронт» Люси Касте на пост премьер-министра. По мнению её представителей, бездействие президента угрожает основам французской демократии, а также требует вмешательства парламента.

Ранее в ходе внеочередных парламентских выборов коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу. Она завоевала 182 места из 577 в Национальном собрании Франции. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» действующего президента Франции, которой досталось 168 мест. Третье место заняла коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение». После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. Макрон удовлетворил его прошение.