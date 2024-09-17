Париж, 17 сентября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции утвердило проект резолюции, принятие которой запускает процедуру импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом 17 сентября сообщила газета Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бюро Национального собрания утвердило процедуру импичмента Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь проект резолюции поступит в правовую комиссию Национального собрания, где у инициаторов отстранения Макрона от власти нет большинства. В случае прохождения резолюции в комиссии она должна быть внесена в повестку дня не позднее, чем через 13 дней.

Бюро является высшим коллегиальным органом Национального собрания. Сейчас 12 из 22 его членов являются представителями левых.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа левая партия «Непокорённая Франция» подготовила проект резолюции по отстранению Макрона от власти. Перед этим она заявила о намерении добиться отставки французского лидера в случае, если тот не назначит на пост премьер-министра кандидата от блока левых «Новый народный фронт» Люси Касте.

Радиостанция Franceinfo 5 сентября сообщила, что 81 депутат от «Нового народного фронта», включая 72 представителей «Непокорённой Франции», поддержали инициативу об импичменте Макрона. Отмечалось, что отказ французского лидера назначить премьер-министром Касте не имеет прецедентов в истории страны.