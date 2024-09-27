Оттава, 27 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Интернет наводнило огромное количество «фотожаб» и мемов после встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Adrian Wyld/Global Look Press Джастин Трюдо и Эмманюэль Макрон

27 сентября совместные снимки опубликовал в своих соцсетях сам Трюдо. На кадрах запечатлена тёплая встреча двух политиков, в частности, как они выпивают и обнимаются.

В итоге в Сети появилось множество шуток про Трюда и Макрона. Некоторые сочли отношения двух политиков слишком близкими (ЛГБТ — движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Социальные сети

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Сети были опубликованы кадры поцелуя президента Макрона с его телохранителем. Несколькими днями позднее французские СМИ написали, что эти фото были созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Проверка выявила ряд аномалий, свидетельствующих о применении нейросетей. Журналисты предположили, что для генерации кадров использовались реальные фото, опубликованные в выпуске журнала о знаменитостях Voici.

В 2018 году внимание пользователей соцсетей привлекли фотографии французского лидера с полуобнажёнными темнокожими мужчинами. Их сделали во время визита Макрона на остров Сен-Мартен в Карибском море. На кадрах широко улыбающийся и одетый в костюм президент обнимался с раздетыми по пояс жителями острова. Макрон заявил, что фигурирующие на фото молодые люди якобы помогли девушке-инвалиду прийти на встречу с ним.