Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Проекты мирного урегулирования украинского конфликта не будут иметь успеха, если участия в них не будет принимать Россия, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в ходе своей речи на ГА ООН в Нью-Йорке 28 сентября.

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«Если бы все, как соседняя Беларусь, осознавали, что реально происходит в зоне конфликта на Украине и чем это грозит, и действительно хотели бы остановить кровавое противостояние двух братских народов, то давно бы Украина была с Россией не на поле боя, а за столом мирных переговоров. В этом контексте очень своевременны инициативы, подобные бразильско-китайскому мирному плану. Однако без участия России ни один проект успеха иметь не будет», — сказал он.

Он подчеркнул важную роль Белоруссии в мирном урегулировании данного конфликта и в создании «новой архитектуры безопасности» в Европе. Рыженков также отметил, что ООН не должна позволять западным странам использовать Украину в своих целях.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Китай и Бразилия представили Украине совместный меморандум по урегулированию конфликта. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией.

28 сентября МИД КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии ГА ООН заявил, что Китай не подливает масла в огонь и не использует украинский конфликт для извлечения прибыли. По его мнению, конфликт не должен дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации. Также Ван И напомнил о запуске платформы «Друзья мира» по украинскому кризису.

28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «хамством» оценку Зеленским мирного плана Китая и Бразилии. Также глава российского МИД отмечал, что для Украины последствия срыва переговоров с каждым разом приводят к утрате территорий.