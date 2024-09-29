Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Москва предполагает, что публичные заявления российского президента Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны и правильно восприняты. Об этом сообщил 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что те, кто интересуется позицией России, способны её понять. Он также отметил, что не намерен давать оценку тому, как именно эти взгляды интерпретируются другими.

В контексте обсуждения возможных сигналов для западных стран Лавров подчеркнул, что решения относительно предоставления Украине дальнобойного оружия станут индикатором их понимания заявлений России.

«Мы увидим, как они это понимают, когда станет ясно, дадут ли они Украине разрешение на использование дальнобойных орудий. Тогда станет понятно, как они поняли то, что услышали», — отметил Лавров.

Глава МИД России добавил, что как Запад это понимает, не ему судить.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках существующих ограничений по ядерным арсеналам Россия не увеличивает их количество, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остаётся в силе, сказал глава МИД РФ.

25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

Изменение ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он.