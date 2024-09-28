Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. В рамках существующих ограничений по ядерным арсеналам Россия не увеличивает их количество, по крайней мере, пока Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) остаётся в силе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы не наращиваем свой ядерный арсенал, и это подтверждается нашими официальными представителями», — сказал Лавров, напомнив, что ДСНВ действует до 2026 года и в нём закреплены соответствующие уровни арсеналов, которыми Россия руководствуется, «по крайней мере, пока этот договор в силе».

Лавров подчеркнул, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш не говорил ему о необходимости сокращения ядерного арсенала России и США.

«У него бывают иногда такие заявления, которые явно не соответствуют реальности на международной арене. Конечно, не генеральному секретарю ООН решать такие вопросы. Всегда хочется, чтобы было меньше вооружений, но есть реальность», — ответил министр на соответствующие вопросы журналистов.

Лавров также отметил, что Россия приостановила своё участие в договоре, но готова «соблюдать уровни» и обмениваться с США некоторыми видами информации.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений из-за того, что Вашингтон нарушает соглашение и пытается оказывать давление на Москву, а также обвинять РФ в несоблюдении соглашения.

Россия не готова к возобновлению переговоров с США по ДСНВ. Вашингтон должен изменить свою линию, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 27 сентября.

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение возобновления ДСНВ между США и Россией должно учитывать новые факторы. 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.