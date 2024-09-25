Москва, 25 сентября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обновление ядерной доктрины России, назвал это «событием, которого ждали». Об этом он написал в Telegram-канале.

«РИА Новости» / Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин обозначил подходы к новой редакции основ госполитики в области ядерного сдерживания. Основные тезисы, по мнению Медведева, явно указывают, «о каких странах идёт речь» в случае агрессии против России.

«Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника — на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО», — пояснил он.

Медведев также подчеркнул, что в обновленной доктрине, которая стала событием, которого ждали, есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе».

По словам зампреда СБ РФ, само изменение нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения.

«Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare… (Прим. ред. — гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера)», — заключил Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ядерная триада остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан, заявил 25 сентября Владимир Путин на заседании Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

Президент предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Ранее глава государства не исключал, что ядерная доктрина РФ будет изменена. Это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, отмечал он. При этом Путин подчёркивал, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии, заявил Владимир Путин.