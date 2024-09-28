Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. После очередного удара по Бейруту был ликвидирован один из членов разведуправления боевого крыла шиитского движения «Хезболла» Хасан Халил Ясин. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ 28 сентября.

ИА Регнум

Удар был нанесён ВВС Израиля по южному району Дахия, где базировалась «Хезболла», рассказали в военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера Хасана Насраллы днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей. 28 сентября регулятор ЕС призвал авиакомпании не летать через Ливан и Израиль, а иранские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут.

Представители ХАМАС также назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США, и отметили, что это преступление угрожает безопасности в регионе. А духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях в ближневосточном регионе.

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь израильских военных чиновников, уточнила, что спецслужбы Израиля были осведомлены о местонахождении генсека «Хезболлы» в течение нескольких месяцев до авиаудара, но приняли решение нанести удар по Бейруту на прошлой неделе, потому что опасались, что у них было мало времени, прежде чем лидер «Хезболлы» перейдёт в другое место.