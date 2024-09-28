Бейрут, 28 сентября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявила о первой атаке на Израиль после гибели её лидера Хасана Насраллы. Об этом говорится в заявлении движения, которое приводит «РИА Новости».

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Отмечается, что ракетному обстрелу подверглось поселение Кацрин на Голанских высотах. Этот удар, сказано в заявлении, стал ответом на варварское вторжение Израиля в города, деревни и гибель гражданского населения.

Израильская армия 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров: истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая.

«Хезболла» официально сообщила о гибели своего лидера днём 28 сентября. Минздрав Ливана проинформировал, что также в результате израильской атаки погибли 11 и пострадали 108 мирных жителей.

Представители ХАМАС назвали убийство Насраллы трусливым терактом, ответственность за который лежит на Израиле и США, и отметили, что это преступление угрожает безопасности в регионе. А духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях в ближневосточном регионе.

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь израильских военных чиновников, уточнила, что спецслужбы Израиля были осведомлены о местонахождении генсека «Хезболлы» в течение нескольких месяцев до авиаудара, но приняли решение нанести удар по Бейруту на прошлой неделе, потому что опасались, что у них мало времени, прежде чем лидер «Хезболлы» перейдёт в другое место.

Россия решительно осуждает убийство Израилем лидера «Хезболлы» и призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, заявил, в свою очередь, российский МИД.