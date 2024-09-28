Москва, 28 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и призывает к незамедлительному прекращению боевых действий. Об этом говорится в опубликованном 28 сентября заявлении МИД РФ.

Belkin Aleksey/Global Look Press

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения погиб на юге Бейрута в результате израильских ударов с применением тяжёлых авиабомб. Целью был главный оперативно-командный штаб «Хезболлы».

«Решительно осуждаем совершённое Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата ещё большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», — подчеркнули в МИД.

Российская сторона, указано в заявлении, настоятельно призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия, что дало бы возможность перейти к политико-дипломатическому урегулированию.

Мирные жители погибли и пострадали при массированных бомбардировках южных кварталов Бейрута, где, как утверждает Израиль, находились схроны вооружений. Израильские власти не могли не понимать, что убийство ливанских граждан неизбежно вызовет новый всплеск насилия, поэтому именно на них ложится вся ответственность за последующую эскалацию, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, гибель Насраллы в результате израильской атаки на Бейрут подтвердили в шиитском движении 28 сентября. Сообщалось, что жертвами израильской атаки стали ещё 11 человек, пострадали 108 мирных жителей.

Спецслужбы Израиля располагали сведениями о местонахождении Насраллы в течение нескольких месяцев до авиаудара, сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой источники в израильском военном руководстве.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Израильская атака нанесла серьёзный удар по боеспособности «Хезболлы» и существенно приблизила начало наземной фазы операции в израильско-ливанском приграничье, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.