Лондон, 26 сентября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Украина и её сторонники с Запада должны набраться смелости и признать, что они проигрывают. Об этом заявило британское издание The Economist.

Glbal Look Press/Michael Kappeler/dpa

Как указано в материале, глава киевского режима Владимир Зеленский, отправившись в США, привёз с собой так называемый «план победы».

«На самом деле Украине нужно нечто гораздо более амбициозное: срочное изменение курса», — написано в сообщении.

В публикации отмечается, что продвижение России на востоке, особенно вокруг Покровска, является показателем ухудшения состояния киевского режима. Оборонительные линии Вооружённых сил Украины (ВСУ) «могут рухнуть до того, как военные усилия России будут исчерпаны», считают авторы материала.

По их мнению, если Зеленский продолжит бросать вызов реальности и будет настаивать на возвращении потерянных территорий, то он него отвернутся сторонники с Запада, что приведёт к ещё большему расколу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. СМИ отмечали, что план включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от западных стран современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что пока невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

Позднее представитель Кремля добавил, что даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого «мирного плана».