Вашингтон, 27 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и его советники сомневаются в «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press

«Президент и его ближайшие помощники несколько сомневаются в «плане победы» Зеленского — по словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами. Они в частном порядке подвергают сомнению его решение начать наступление на Россию, которое отвлекло войска от линии фронта в Донецке, и беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта», — указано в публикации.

Авторы материала добавили, что у Белого дома также есть вопросы насчёт дальнейшего развития украинского конфликта, включая то, в какой форме и насколько долго будут продолжаться боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. СМИ отмечали, что план включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от западных стран современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и ЕС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что так называемый план победы главы киевского режима является набором инициатив, который предстоит глубже изучить в ближайшее время.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого мирного плана, предложенного Зеленским.